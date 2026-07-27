Träume von zwei Tomb Raider-Veröffentlichungen im Jahr 2027 werden zerstört, da Amazons Leiter für Gaming sagt, Catalyst werde 2028 erscheinen

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis sollte ursprünglich 2026 erscheinen, gefolgt von Tomb Raider: Catalyst im Jahr 2027. Es sieht so aus, als wären beide Veröffentlichungen um ein Jahr verschoben worden, denn Tomb Raider: Catalyst wurde von Jeffrey Gattis, dem Leiter der Gaming-Abteilung bei Amazon, als Veröffentlichung im Jahr 2028 erwähnt.

Im Gespräch mit The Game Business sprach Gattis über Amazons Strategien bei seinen verschiedenen Veröffentlichungen, von Partyspielen für Mobiltelefone bis hin zu AAA. "Wir haben offensichtlich die beiden Tomb Raider-Titel bekannt gegeben. Sie wissen schon, [Legacy of] Atlantis kommt am 12. Februar nächsten Jahres und dann folgen wir 2028 mit dem nächsten Teil", sagte Gattis. Die Tomb Raider-Veröffentlichungsfenster wurden schnell übergangen, da Gattis auch einige andere große Spiele erwähnte, die Amazon in Arbeit hat, aber noch nicht angekündigt hat.

Es wäre sinnvoll, dass Tomb Raider: Catalyst verzögert wird, wenn Legacy of Atlantis die gleiche Behandlung erfährt. Man möchte nicht riskieren, dass die Spiele das Publikum ermüden, wenn sie beide im selben Jahr erscheinen, aber es schadet den Fans trotzdem, zu wissen, dass das nächste wirklich neue Abenteuer für Lara noch über ein Jahr entfernt ist.