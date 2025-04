Traumankündigungen der Redaktion für Switch 2

HQ

Martin Carlsson:

Star Fox: Die Lylat-Kriege

Star Fox - Starwing, Star Fox 64 - Lylat Wars. Es gibt viele Namen für ein liebes Kind. Die offizielle Fortsetzung des Super Nintendo-Spiels hier in Europa wurde unter dem Namen Lylat Wars für das Nintendo 64 veröffentlicht, und ich freue mich schon auf ein neues Spiel, das die Ursprünge und das Spielgefühl ehrt. Um die Spielereihe mit einem Knall auf den neuesten Stand zu bringen, bete ich daher zu höheren Mächten für einen Reboot, mit einem erwachseneren und reiferen Ton, weg von der leicht grellen Disney-Palette und mit einem visuellen Profil, das an das Ace Combat der letzten Jahre erinnert. Die Marke hat im Laufe der Jahre einige Drehungen und Wendungen durchgemacht, wurde aber nie wirklich ernst genommen - ich frage mich nur, warum? Platinum Games hat Raiden in Metal Gear Rising: Revengeance zu einer Macht gemacht, mit der man rechnen muss, aber sie konnten Fox McCloud vor fast zehn Jahren nicht ganz dazu bringen, mit seinem Arwing in Star Fox Zero auf Wii U durchzustarten.

Aber vielleicht war es vielleicht das Konsolenformat, das schuld war? Oder die Tatsache, dass Nintendo das Spiel nicht selbst mit der gleichen Liebe, Wärme und dem gleichen Budget entwickelt hat wie viele ihrer anderen großen Marken? Das Genre war schon immer ein Favorit. Es ist Arcade, es ist Präzision und es ist Action. Es ist ein Ansatz, der sowohl in kurzen als auch in langen Sitzungen funktioniert und sich perfekt für das Spielen im Dock oder auf der Switch 2 eignen sollte, mit alternativen Pfaden durch die Levels und interdimensionalen Galaxien, die es zu entdecken gilt - genau wie in den alten Zeiten, aber mit extra allem und einem Gefühl des Vermächtnisses. Ich möchte Bonusmissionen sehen, die die Fähigkeiten der neuen Konsole optimal nutzen, mit dem Joycon als Maus kann ich das Spiel aus der Egoperspektive und aus dem Cockpit mit erweiterter Immersion sehen.

Fox McCloud, Falco, Slippy und Peppy werden natürlich in Zukunft Fassrollen in seidenweichen Bildern machen und ich möchte mit dem Gefühl der Vergangenheit in einem modernen Gewand bombardiert werden und mit einem echten Drehbuch Feinde auf mich geschleudert werden - den Charakteren mehr Leben einhauchen, als es bisher getan wurde, ich möchte mich um die Staffel der Ruderkameraden kümmern. Maximieren Sie die Produktionswerte und expandieren Sie. Den Antagonisten Andross zu einer Ikone machen, die Darth Vader ins Schwitzen bringt - die Söldnergruppe Star Wolf zu einer rivalisierenden Bande mit Hintergrundgeschichten machen, die mir in engen Luftkämpfen am Herzen liegen. Warum kann Nintendo die Spielreihe nicht ernst nehmen, sie war auf Super Nintendo und Nintendo 64 in all ihrer Einfachheit brillant, aber warum geben sie sich hier nicht mehr Mühe, wenn alle Bedingungen gegeben sind? Gebt mir einen Neustart und überlasst Nintendos First-Party-Entwicklern die Verantwortung für die Umsetzung, am besten mit Shigeru Miyamoto an der Spitze.

Joel Pettersson:

Super Mario 64: Remade und Reloaded

So muss es natürlich nicht heißen. Aber ich hätte gerne eine neue Version des Epos Super Mario 64. Ich möchte die gleichen Dinge erleben, die ich als kleiner Junge erlebt habe, aber in neuen, seidigen, hochauflösenden Grafiken und mit gut geölten Maschinen in Form von so flüssigen und fantastischen Spielmechaniken, wie sie zum Beispiel Super Mario Odyssey und Astro Bot botboten. Füge ein paar neue Inhalte hinzu - neue Welten, neue Feinde, Gastauftritte und einen Haufen gemütlicher Minispiele - und wir haben garantiert ein fantastisches Spiel, das du auf Switch 2 genießen kannst.

Nintendo muss nicht ständig innovativ sein. Ich denke, sie können hier in den Rückspiegel schauen und Super Mario in vertraute Welten zurückkehren lassen und sich ein wenig entspannen. Lasst es eine Hommage an Super Mario im Allgemeinen sein, indem es Elemente von Sunshine, Odyssey, Wonder und vielleicht sogar Super Mario Kart oder Super Mario Strikers enthält - aber lasst es eine Hommage an Super Mario 64 im Besonderen sein. Dieses Projekt ist so unwahrscheinlich wie es nur geht, aber wenn ich als Boss in Kyoto säße, würde ich es auf den Tisch werfen (die Idee, genau) und sofort mit der Arbeit an Super Mario 64: Bigger, Better and Boosted beginnen.

Petter Hegevall:

Wave Race

Blue Storm war nie besonders gut, wenn man bedenkt, dass das Original für den Game Boy (1992) ich auch kein großer Fan war. Es ist für mich einzig und allein Wave Race 64, das diese Spielserie zu dem macht, was sie ist, und es ist auch dieses Spiel, das mich von einem Switch 2-Racer träumen lässt, der das gleiche Thema, mit dem gleichen verspielten, bunten Arcade-Feeling und realistischer, anspruchsvoller Wasserphysik hat. Denn was Nintendo mit dem Fahrgefühl des N64-Spiels erreicht hat, war und ist eine erstaunliche Leistung, und mit der heutigen Technologie könnte ein Comeback so unvergesslich werden, wie es nur geht. Ich will rollende Wellen, superglattes Wasser, Flips und Tricks und verschiedene Umgebungen, die sich wie das N64-Spiel anfühlen, aber keine echten Remakes sind.

Zelda-Projekt für Wii U, das abgesagt wurde, würden wir natürlich nie nein sagen, wenn es wiederbelebt, fertiggestellt und auf Switch 2 ausgerollt würde.

Henric Pettersson:

The Legend of Zelda: Wind Waker 2

Das vielleicht beste Spiel, an das ich mich aus der Ära des Nintendo Gamecube erinnere, ist Links Abenteuer auf See mit seinem exquisiten Design und seiner Grafik. Nun möchte ich in Form einer Fortsetzung in diese Zeit zurückgehen. Stell dir eine noch größere Spielwelt mit schlimmeren Naturkatastrophen auf See, fortgeschritteneren Seeschlachten und warum nicht auch Herausforderungen unter Wasser vor? Wenn ich nur daran denke, kribbelt es mir im Magen und ich wünschte wirklich, Nintendo würde meine Träume verwirklichen. Toon Link verdient eine Rückkehr, und was gibt es Besseres, als ihn mit einer Fortsetzung von Wind Waker willkommen zu heißen?

Patrik Severin:

F-Null

Wir wissen, dass es ein neues Metroid Prime und wahrscheinlich ein neues Super Smash Bros. geben wird. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass wir noch einmal eine üppige F-Zero sehen werden. Im Gegensatz zu Petter, der auf der Suche nach einem neuen Wave Race ist, würde ich gerne eine High-Budget-Produktion von F-Zero sehen, mit sowohl Dunkelheit als auch einer fantastischen Auswahl an Musik mit Schwerpunkt auf Metal. Die Musik kann auch einige schöne Remasters von Mute City und anderen Klassikern bieten. Die Charaktere und das Design könnten von einigen der düstereren Comics inspiriert sein, die wir in den 1980er Jahren gelesen haben. Ich möchte, dass sie auf intensiven, abwechslungsreichen und sich dynamisch verändernden Levels in verschiedenen Umgebungen stattfinden, mit dem Fokus auf extrem hohen Geschwindigkeiten. Nintendo kann das Wissen nutzen, das sie aus anderen Rennspielen wie Mario Kart und anderen gewonnen haben.

Ich möchte einen Einzelspieler- oder Mehrspieler-Turniermodus, viele Möglichkeiten, dein superschnelles Fahrzeug anzupassen, und Tuning-Optionen für alle Arten von Wettbewerben. Der Turniermodus sollte eine Geschichte bieten, die auf dem von Ihnen gewählten Charakter basiert. Die Alternative ist natürlich eine Kampagne, die sich ausschließlich auf Captain Falcon konzentriert. Ein Multiplayer-Modus ist eine Selbstverständlichkeit, und möglicherweise die Möglichkeit, sich mit einem Freund auf derselben Konsole zusammenzuschließen. Unabhängig davon, wie Nintendo das angeht, bin ich gespannt auf eine Rückkehr der Serie mit neuer Grafik und großartigen Rennen. Konkurrenten sollten mit hohen Einsätzen und Risiken für Sie als Spieler verbunden sein. Es sollte herausfordernd und am besten ein wenig unversöhnlich sein, genau wie es frühere Titel der Serie sein könnten. Sie können sich von Burnout inspirieren lassen und uns verunfallte Fahrzeuge und die Möglichkeiten, sich gegenseitig von der Strecke zu schubsen, wirklich zeigen. Eines meiner Traumspiele für Switch 2 wäre eine neue F-Zero, und ich glaube nicht, dass ich damit allein bin.

Johan Vahlström:

Goldene Sonne 4

Eines meiner Lieblingsspiele für den Game Boy Advance war Golden Sun und sein Nachfolger Golden Sun: The Lost Age. Es war ein Rollenspiel der japanischen Firma Camelot Software Planning, die auch für die Entwicklung von Mario's Sportspielen bekannt ist. Und es ist wahrscheinlich Letzteres, das die Golden Sun-Serie jetzt tot erscheinen lässt. Das dritte und letzte Spiel der Golden Sun: Dark Dawn-Reihe wurde 2010 für den Nintendo DS veröffentlicht. Seitdem ist es ruhig. Die Serie war sehr kreativ mit ihren Rätseln, die den Einsatz von Magie erforderten, verschiedene Monsterfänger, bei denen 28 verschiedene Dschinns in der Spielwelt versteckt waren. Diese Serie, und vor allem das erste Spiel, ist eines der am meisten unterschätzten Rollenspiele aller Zeiten und es verdient eine Fortsetzung. Und welcher Ort wäre besser geeignet als für die kommende Switch 2?

Conny Andersson:

Donkey Kong World

Ich liebe offene Welten. Entfessle also den Dschungelaffen auf ein riesiges Abenteuer in einer gigantischen Welt. Füllen Sie jede Ecke mit aufregenden Dingen, die Sie tun können. Klettern und schwingen Sie auf Lianen, besuchen Sie Minen, um mit Eisenbahnen zu fahren, holen Sie sich Hilfe von Rambi, um sich an Land fortzubewegen, und bewachen Sie den Schwertfisch, um Sie unter Wasser zu transportieren. Die große Welt bietet unverwechselbare Umgebungen, die es zu erkunden gilt - und lernen wir Cranky, Funky, Candy und all die anderen Charaktere kennen. Es gibt wirklich so viel Potenzial, um ein riesiges, vollgepacktes Abenteuer zu machen, in dem wir Schlüssel oder genug Bananen sammeln müssen, um in das Königreich von König K. Rool einzudringen und ihn zu besiegen. Ich bin schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke.

Alexander Lindberg:

Banjo-Kazooie

Natürlich weit hergeholt, aber ein Traum ist ein Traum und etwas, das ich gerne auf Switch 2 gesehen hätte, wäre ein mit Spannung erwartetes neues Spiel in der Banjo-Kazooie-Serie gewesen. Als ich ein Kind war, besaßen wir leider nie ein Nintendo 64, aber ich erinnere mich, als meine Familie in den frühen 2000er Jahren unsere Cousins besuchte, nutzte ich viele Gelegenheiten, um mehr Stunden und Abenteuer mit dem Bären und dem Vogel zu verbringen. Banjo-Kazooie ist ein wahrer Klassiker einer Serie, die es seit 1998 gibt, aber leider ein Jahrzehnt später starb, als Nuts & Bolts veröffentlicht wurde. Es ist höchste Zeit, der Serie noch einmal eine Chance zu geben und auch wenn Microsoft jetzt natürlich Rare besitzt, sollte das nicht unbedingt irgendetwas aufhalten. Mit ihrer neuen Strategie, Spiele auf Konkurrenzplattformen zu veröffentlichen, kann ein neues Banjo-Kazooie-Spiel am ersten Tag auf Switch 2, Xbox und PC veröffentlicht werden und eine lang erwartete Rückkehr der Serie zu Nintendo sein, wo Banjo einst geboren wurde.

Ein Remake von Super Mario 64 für Switch 2? Ja bitte!

Jonas Mäki:

Animal Crossing Nächste

Fünf Jahre ist es her, dass Animal Crossing: New Horizons die Welt während der damals noch andauernden Pandemie im Sturm eroberte. Obwohl das Spiel immer noch beliebt ist, ist es Jahre her, dass ich den Stecker gezogen habe und das Gefühl hatte, damit fertig zu sein (mit Dondoko Island in Like a Dragon: Infinite Wealth als Ersatz). Mit der Switch 2 um die Ecke wäre es ein Traum, einen neuen, noch ehrgeizigeren Teil der Serie zu sehen - einen Titel, der das Potenzial der neuen Hardware wirklich maximiert. Ich stelle mir eine Welt vor, in der das Dorf größer ist als je zuvor, in der ich freie Hand habe, ganze Landschaften zu gestalten. Es ist auch Zeit für ein großes grafisches Update mit dynamischen Jahreszeiten mit echten Wettereffekten, nicht zuletzt rund um Schnee auf dem Boden, Herbstlaub, das im Wind weht, und Frühlingsregen, der kleine Pfützen hinterlässt. Und warum nicht ein lebendigeres Dorf, in dem die Bewohner tatsächlich Routinen haben, Jobs bekommen und sich im Laufe der Zeit als Menschen entwickeln, anstatt nur umzuziehen, wenn man sie kennenlernt? Auch der Multiplayer soll einen Schub bekommen. Vielleicht können Sie mit Freunden Gebiete oder Nachbarschaften schaffen, um gemeinsam etwas Geselliges zu schaffen? Und mit einem besseren Online-Angebot für Switch 2 könnten wir größere Events, dynamische Festivals und vielleicht sogar gemeinsame Projekte zwischen mehreren Dörfern veranstalten. Jetzt ist es an der Zeit, dass Nintendo das Konzept richtig auffrischt und etwas schafft, das eine Generation überdauert. Das wäre mein absolutes Traumspiel.

Niclas Wallin:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ich will hier ganz ehrlich sein und sagen, dass ich in meinem Leben noch nicht auf vielen Konsolen von Nintendo gespielt habe und ich noch nicht weiß, ob ich die Switch 2 bekommen werde. Aber wenn Nintendo ein richtiges Remake von Ocarina of Time herausbringen würde, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, erheblich, so viel kann ich Ihnen versprechen. Ich habe es nicht geschafft, das Original zu spielen, zum Teil wegen des Wassertempels und zum Teil, weil ich mit dem Nintendo 64-Controller nie zurechtgekommen bin. Aber allein der Gedanke an eine Ocarina of Time mit Grafiken, die die Hardware der Switch 2 maximal ausreizen, und mit einem anständigen Controller lässt mich sehr stark sabbern. Die Zeit ist reif für dieses Nintendo, mach es möglich und ich werde mir gleich am Release-Tag eine Switch 2 kaufen, versprochen. Dann werde ich auch sicherstellen, dass ich eines der besten Spiele aller Zeiten zu Ende spiele.

Olof Westerberg:

Diddy Kong Racing 2

Keines der (wenigen), was wir bisher von "Mario Kart 9" gesehen haben, zeugt von einer Wiederverwendung der Vertikalität und der Hängegleiter der vorherigen Version, im Gegenteil, die Wild-West-artige Strecke aus dem Enthüllungstrailer sah herrlich retro-flach aus. Das ließ mich sofort hoffen, dass Nintendo es endlich für eine Fortsetzung des bunten Speed-Adventures mit Diddy Kong aus dem Jahr 1997 in der Hauptrolle hält - und die beiden Serien trennen will. Ich freue mich auf Multiplayer-Partyrennen, auf Strecken mit unzähligen Pfaden - sowohl horizontal als auch vertikal - und unzähligen Fahrzeugtypen in einem viel experimentelleren Erlebnis, als wir es normalerweise von der Mario Kart-Serie gewohnt sind. Natürlich möchte ich auch ein riesiges Solo-Abenteuer mit maßgeschneiderten Minispielen und Herausforderungen sehen, eine offene Welt zum Erkunden und Geheimnisse, die es zu finden gilt, eine gemütliche Nonsens-Geschichte und einen Soundtrack von Grant Kirkhope und David Wise - den Komponisten, die uns mit den Donkey Kong Country-Spielen einige der einzigartigsten Soundtracks der Spielewelt beschert haben. Banjo & Kazooie, Goldeneye und (natürlich) Diddy Kong Racing. Jetzt ist es an der Zeit, Nintendo, uns am 2. April von den Sitzen zu hauen.

André Lamartine:

Super Mario Odyssey 2

Ich mag hier ein wenig langweilig sein, aber Mario's Odyssey war für mich das größte Highlight auf der Switch, und natürlich möchte ich eine Fortsetzung, die die Hutmechanik auf die nächste Stufe hebt. Während es natürlich schwer ist, den großen Maßstab von Galaxy zu schlagen, gibt es viel vom gleichen Potenzial in einem anderen Odyssey, das nur das gemütliche Tourismusthema des Originals erweitert. Nach einem T-Rex möchte ich... Eine Möwe! Ein Komet!« Oder einen Mond! Warum nicht? Ich liebte das Setting von Odyssey und seinen schrägen Humor, etwas, von dem ich viel mehr sehen würde als, sagen wir, einen neuen 3D-Titel, und jede Fortsetzung könnte weiterhin neue Welten und Planeten besuchen. Luigis Ballon-Herausforderungen haben Spaß gemacht, aber jetzt, da alle Monde eingesammelt sind, bin ich bereit für eine weitere brandneue Odyssey-Herausforderung.

Was ist deine Traumveröffentlichung für die Nintendo Switch 2?