Dream steht vor Verwüstung in Sandman: Staffel 2 - Vol. 2

Die erste Hälfte der zweiten Staffel von Sandman ist derzeit auf Netflix zu sehen. Man kann den Streaming-Dienst noch heute starten und eine Reihe von Episoden zu schätzen wissen, die wir sogar kürzlich rezensiert haben und deren Seltsamkeit und Fähigkeit, einen einfach umzuhauen, wir sehr geschätzt haben, auch wenn sie manchmal ein bisschen viel sein können.

Was die zweite Reihe von Episoden betrifft, die den Lauf dieser Serie auf Netflix abschließen und diese Adaption beenden werden, so werden diese in ein paar Wochen, Ende Juli, am 24., debütieren, und da dieses Datum fast da ist, hat Netflix jetzt einen Teaser auf das präsentiert, was kommen wird.

In diesem zweiten Band steht Dream vor seiner bisher anspruchsvollsten Herausforderung, denn eine Spaltung in der Ewigen Familie lässt den Geist der Rache gegen Lord Morpheus ausspielen, eine Aktion, die auch das Traumland als Ganzes bedroht.

