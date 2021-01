Trash-Feuerwerk Squadron 51 für Fans von Shoot' em Ups vorgestellt

Die Entwickler Loomiarts und der Publisher Assemble Entertainment haben letzte Woche eine gemeinsame Produktion angekündigt. Unter dem dreisten Titel Squadron 51 bieten sie einen weltraumtauglichen Shoot'-em-Up-Shooter an, der 2D-Action mit 3D-Landschaften kombiniert. Die gesamte Produktion ist inspiriert von Science-Fiction-Filmklassikern aus den Fünfzigerjahren, deshalb müsst ihr euch mit einem auffälligen Schwarz-weiß-Look anfreunden. Squadron 51 soll sein Trash-Feuerwerk noch 2021 auf Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One und PC (via Steam) entfesseln.

