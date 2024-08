Trash-Film-König Uwe Boll verspottet den Borderlands-Flop

HQ

Uwe Boll ist in der Filmwelt für seine Adaptionen von Videospielen bekannt, von denen die meisten notorisch schrecklich sind. Jetzt, nach dem Floppen des Borderlands-Films, hat sich Boll an X gewandt, um seine Gedanken zu teilen:

"Ha ha. Meine Filme wurden mit R bewertet und brachten mehr Geld ein. Jetzt wünscht ihr, ich hätte Regie geführt."

Er scheint keine Grundlage für die Behauptung über die Höhe der Einnahmen zu haben, die seine Filme generiert haben, und daher ist es schwierig, ihren Wahrheitsgehalt zu bestimmen. Aber Uwe antwortete auf die Kritik, dass seine Behauptung falsch sei, mit einem Bild, wie viele illegale Downloads sein eigener Film erlitten hat, was nichts über die Einnahmen aussagt.

Borderlands spielte in seiner Eröffnungswoche in den Kinos rund 15 Millionen US-Dollar ein, was weit entfernt ist vom Gesamtbudget des Films, das Gerüchten zufolge bei rund 100 Millionen US-Dollar liegt.

Hätten Sie sich gewünscht, dass Uwe Boll bei Borderlands Regie führt?