Transzendente Kyoshin schneidet sich diese Woche eine Scheibe von For Honor ab

Ubisoft wird diese Woche das nächste große Update (Version 2.0) an For Honor vornehmen und eine neue Spielfigur einführen. Die mysteriöse Kyoshin-Klasse verwendet im Kampf ein Shikomizue (eine Art Gehstock mit versteckter Klinge), sowie magische Eigenschaften, die sehr nützlich zu sein scheinen. Beispielsweise ist es möglich, einen Feind mit magischen Speeren zu umgeben, um dessen Aktionsradius einzugrenzen.

Die akrobatische Kämpferin scheint einige unerwartete Taktiken auf das Schlachtfeld zu bringen, sobald sie am 22. Juli in allen Versionen von For Honor erscheint. Ubisoft verkauft ab diesem Datum DLC-Bundles mit Skins und der neuen Spielfigur zu einem noch unbekannten Preis. Erst ab dem 5. August wird es möglich sein, die Kyoshin für In-Game-Währung (zum Preis von 15.000 Stahl) zu erwerben.