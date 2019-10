Transplantation misslungen: Two Point Hospital operiert erst 2020 auf Konsole

Two Point Hospital sollte Ende des Jahres auf den Konsolen starten, doch diese Vision lässt sich nicht mehr einhalten, verriet uns Sega heute via Pressemitteilung. Obwohl Presse und Spieler bereits fortgeschrittene Builds ausprobiert haben, habe sich das Team dazu entschieden, das Simulationsspiel auf das kommende Jahr zu verschieben. Ein konkretes Datum wurde nicht genannt, es soll jedoch in der ersten Hälfte von 2020 erscheinen. Verantwortlich für die Portierungsarbeiten sind Red Kite Games, die vor der Herausforderung standen, die Steuerung und das Interface der PC-Simulation an den Controller anzupassen. Geplant ist Two Point Hospital für Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch.

"Ein Management-Simulationsspiel auf drei Konsolen zu erstellen (und es so gut wie möglich auf allen drei Konsolen zu machen), ist ein kniffliges Programmier-Puzzle", schreibt Craig Laycock, Brand Director bei Two Pint Studios, im Entwickler-Blog. "Wir müssen das Spiel auseinandernehmen und herausfinden, wie es in eine im Wesentlichen kleinere Box passt. Das kostet viel Zeit und Engineering-Arbeit und es stellt sich heraus, dass wir etwas mehr Zeit benötigen, um die verbleibenden Falten auszubügeln."