Transformers x G.I. Joe-Crossover-Serie in Arbeit, basierend auf Robert Kirkman-Comics

Eine weitere Robert Kirkman-Serie könnte bald auf unseren Bildschirmen zu sehen sein. Wir haben The Walking Dead und all seine Spin-offs gesehen, Invincible hat derzeit einen verdammt guten Lauf auf Amazon Prime und wir könnten bald sehen, wie Kirkmans G.I. Joe x Transformers-Comic im Energon-Universum zum Leben erweckt wird.

Deadline berichtet, dass die Serie bereit ist, in die Studios gebracht zu werden, und dass es sich um eine Zeichentrickserie handeln wird, die die Mythologie von Transformers, G.I. Joe und Kirkmans Void Rivals überschneidet. Diese Universen kommen alle in den Comics des Energon-Universums zusammen. Wenn die Serie in ein Studio gebracht wird, wird sie von Joe Henderson von Lucifer geleitet, der das Drehbuch schreibt und als Showrunner bei der Adaption fungiert.

Obwohl zwei der drei IPs Spielzeugmarken sind, wird die Zeichentrickserie anscheinend eher ein erwachsenes Publikum haben, ähnlich wie Invincible. Energon Universe hat sich mit mehr als 7 Millionen verkauften Einheiten weltweit zu einem der meistverkauften Comics aller Zeiten von Hasbro entwickelt. Mit dem Start im Juni 2023 ist es immer noch eine ziemlich frische IP, mit viel Aufregung über das Potenzial des Crossovers auch anderswo.