Transformers wird dunkel und düster in neuem Online-Abenteuer

Auch wenn es einige ziemlich solide Gerüchte gab, die auf eine Ankündigung eines neuen Transformers-Titels während der The Game Awards gestern Abend hindeuteten, waren die meisten Leute wahrscheinlich immer noch ziemlich überrascht von dem, was sie sahen.

Es stellt sich heraus, dass Transformers in einem Spiel namens Transformers: Reactivate dunkel wird. Erst am Ende des Trailers wurde klar, was wir uns ansahen, nämlich einen von Splash Damage (Brink, Gears Tactics) entwickelten Titel mit einem Online-Action-Konzept für 1-4 Spieler. Eine offene Beta startet irgendwann im nächsten Jahr und kommt für PC und "Konsolen", was wahrscheinlich mindestens PlayStation 5 und Xbox Series S / X bedeutet.

Unten ist die offizielle Synopsis zu Transformers: Reactivate und der erste Trailer sowie einige Screenshots.

"Die größte Bedrohung für die Menschheit ist eingetroffen. Und es ist bereits gewonnen. Die Erde gehört nicht mehr uns; Es gehört ihnen. Alles, was uns bleibt, ist unsere Hoffnung für die Autobots, wenn wir sie aus den zurückgelassenen Trümmern bergen.

Transformers: Reactivate bietet Spielern die Möglichkeit, wie nie zuvor in das Transformers-Universum einzutauchen. Sie werden als einige ihrer Lieblingscharaktere spielen; einzigartig, gewichtig und mächtig, nahtlos zwischen Fahrzeug- und Bot-Form wechselnd, während sie gegen The Legion kämpfen; die größte Bedrohung, der die Autobots je ausgesetzt waren."