Transformers und Star Trek Autor und Produzent stirbt im Alter von 51 Jahren

Roberto Orci, der Autor und Produzent, der an Filmen von Transformers über Star Trek bis Now You See Me und The Amazing Spider-Man 2 beteiligt war, ist in seinem Haus in Los Angeles verstorben. Orci ist auch als Schöpfer von Fringe bekannt.

Orci war erst 51 Jahre alt, als er starb, und starb an einer Nierenerkrankung, wie Variety berichtete. Bekannt ist er vor allem für seine Arbeit an der Wiederbelebung von Franchises wie Star Trek und Transformers, die in den späten 2000er Jahren veröffentlicht wurden. Im Fernsehen half er auch bei der Entwicklung des Reboots von Hawaii Five-0 aus dem Jahr 2010.

Letztes Jahr wurde Orci in einer Klage beschuldigt, seine Frau, die Schauspielerin Adele Heather Taylor, geschlagen und sexuell missbraucht zu haben. Taylors Antwort war eine Gegenklage nach einer Klage von Orsi, in der behauptet wurde, sie habe ihn während seines Alkoholismus manipuliert, um finanziellen Gewinn zu erzielen.