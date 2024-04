Transformers und G.I. Joe bekommt einen Live-Action-Crossover-Film

HQ

Paramount Pictures kündigte gestern Abend auf der CinemaCon in Las Vegas ein neues Filmprojekt an, von dem wir glauben, dass es Hasbro-Fans in sehr gute Laune versetzen wird... Sie arbeiten an einem Transformers/G.I. Joe-Film.

Diese beiden beliebten Spielzeuglinien waren in den 80er Jahren riesig, und beide (und insbesondere Transformers) sind bis heute mit einer Reihe verschiedener Comics, Zeichentrickserien, Filme und mehr relevant geblieben. Es gab in der Vergangenheit auch mehrere Crossover zwischen Transformers und G.I. Joe, so dass es viel Comic-Material gibt, von dem man sich inspirieren lassen kann.

Wir haben noch nicht viele Details über das Projekt, aber Steven Spielberg ist der ausführende Produzent und es wird eine Fortsetzung von Transformers: Rise of the Beasts aus dem letzten Jahr sein ( SPOILER: etwas, das alle von euch, die es gesehen haben, vielleicht schon vermutet haben?).

Das Projekt wurde bereits mehrfach angedeutet, aber jetzt ist es offiziell bestätigt und die Arbeiten können offiziell beginnen.

Danke Deadline