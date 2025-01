Transformers und Football: Eine neue Bumblebee-Kollaboration

HQ

Das Transformers-Franchise ist kein Unbekannter für unerwartete Crossovers, und die neueste Zusammenarbeit hebt die Dinge auf ein ganz neues Level. Die deutsche Fußballmannschaft Borussia Dortmund hat sich mit den Autobots in einer überraschenden Promotion für den Animationsfilm Transformers One zusammengetan. Obwohl der Film bereits im September 2024 in die Kinos kommt, rückt die Partnerschaft die Fußballfähigkeiten von Bumblebee in einem einzigartigen Video ins Rampenlicht, das auf dem Instagram-Account des Teams geteilt wurde.

Bumblebee wurde nicht nur wegen seiner Beliebtheit ausgewählt, sondern auch, weil seine gelb-schwarze Farbgebung perfekt zu den Teamfarben von Borussia Dortmund passt. In dem Video ist Bumblebee in seinem Transformers One-Design zu sehen, wie er einen Fußball balanciert und kickt, was der Sportwelt einen Hauch von Autobots-Flair verleiht. Auch wenn es wie ein seltsames Timing erscheinen mag – vor allem angesichts der lauwarmen finanziellen Aufnahme des Films – ist es klar, dass das Crossover darauf abzielt, Transformers One in der Öffentlichkeit zu halten und den Fans eine weitere Möglichkeit zu bieten, sich auf Streaming-Plattformen wie Paramount+ mit dem Film zu beschäftigen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich die Wege von Transformers One mit der Welt des Fußballs kreuzen. Japan veranstaltete zuvor in Zusammenarbeit mit der Anime-Serie Captain Tsubasa eine eigene Fußballveranstaltung. Mit Borussia Dortmund scheint diese unerwartete Partnerschaft alles andere als ein einmaliger Stunt zu sein.

Was hältst du von diesem Crossover?