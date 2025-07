Transformers' Soundwave bekommt die Lego-Behandlung

HQ

Lego hat immer mehr Transformers gemauert und die ikonischen Roboter in Sets verwandelt, die sich tatsächlich selbst verwandeln können, indem sie zwischen ihrer stehenden und normalerweise der Fahrzeugform wechseln. Nach Optimus Prime und Bumblebee als Teil der Icons -Reihe tritt nun auch Soundwave der Gruppe bei und ist damit die erste Decepticon, die gebrickifiziert wurde.

Dieses Set ist ein 1.505-teiliger Aufbau, der größtenteils Soundwave selbst enthält, der verwandelt und in einen Kassettenrekorder verwandelt werden kann, wie es seine verwandelbare Form in der Zeichentrickserie und ähnlichem war (d.h. kein schicker Mercedes, wie es in Michael Bays Filmen der Fall war). Das Set enthält auch eine Plakette auf einem Ständer und die Begleiter von Soundwave wie Ravage und Laserbeak, die sich jeweils auch in kleinere Kassetten verwandeln lassen.

Das Set kostet 179,99 € / 179,99 £ / 189,99 $ und soll am 4. August auf den Markt kommen.

Schauen Sie sich das Set unten an.

