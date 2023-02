Transformers: Rise of the Beasts wurde während des Super Bowl gezeigt

HQ

Transformers: Rise of the Beasts hatte einen Platz während des Super Bowl, in dem wir den Autobot Mirage trafen, der seit Generation 1 in den 80ern Teil des Franchise ist. Hier verwandelt er sich in den "legendären Porsche 911 Carrera RS 3.8" und während des 30 Sekunden langen (kurzen?) Clips sehen wir, was er mit einigen ziemlich praktischen Fähigkeiten für uns bereithält.

Rise of the Beasts feiert am 9. Juni in den Kinos Premiere, vielleicht etwas, worauf man sich freuen kann, da der letzte Transformers-Film (Bumblebee von 2018) eigentlich ziemlich gut war.