Transformers: Rise of the Beasts wird im Trailer größer als je zuvor

HQ

Wir haben dank einiger Teaser-Trailer bereits einen Blick darauf geworfen, was uns in Transformers: Rise of the Beasts erwartet, aber jetzt ist es Zeit für den bisher größten und längsten.

Paramount hat den ersten offiziellen Trailer zu Transformers: Rise of the Beasts veröffentlicht, und es sieht definitiv so aus, als ob dies der bisher größte Film sein wird, sowohl in Bezug auf die Menge als auch auf den Umfang. Denn als ob es nicht genug wäre, endlich den riesigen Unicron zu zeigen, gibt uns dieser Trailer auch einen Blick auf eine Vielzahl von Autobots und Maximals - alle von einigen der größten Stars Hollywoods geäußert. Unnötig zu erwähnen, dass uns am 9. Juni eine Menge transformierender und explosiver Action bevorsteht.