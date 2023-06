Transformers: Rise of the Beasts eröffnet ein solides Kassenwochenende

HQ

Transformers: Rise of the Beasts mag mittelmäßige Kritiken von Kritikern erhalten haben, aber er hat dennoch die Aufmerksamkeit vieler Kinobesucher auf sich gezogen und 60,5 Millionen US-Dollar im Inland und 171 Millionen US-Dollar weltweit an den Kinokassen eingespielt.

Diese heimische Figur stürzt Spider-Man: Across the Spider-Verse von seinem Spitzenplatz, da die netzschwingende Fortsetzung am Wochenende nur über 55 Millionen US-Dollar an den heimischen Kinokassen einspielen konnte.

Es scheint immer noch, dass viele Leute immer noch bereit sind, Roboter-Action zu sehen, auch wenn es 16 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Transformers-Films ist.

