Transformers: Reactivate wurde vom ehemaligen Brink- und Gears Tactics-Entwickler abgesagt

HQ

Wenn Sie geduldig den Atem angehalten und auf weitere Informationen über das kommende Spiel von Splash Damage (dem Brink und Transformers Gears Tactics Entwickler) gewartet haben, haben wir leider eine schlechte Nachricht für Sie.

Das britische Studio hat beschlossen, dem Projekt den Stecker zu ziehen, da es mit knappen finanziellen und wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat und sich stattdessen anderen Bemühungen zuwendet. Dies wurde in einer Erklärung bestätigt, in der es heißt:

"Wir werden uns verkleinern, um unsere Bemühungen auf andere Projekte zu konzentrieren. Leider sind trotz aller Bemühungen eine Reihe von Positionen im Studio nun potenziell von Entlassung bedroht."

Das Spiel, das als Transformers: Reactivate bekannt ist, ist also nicht nur tot im Wasser, sondern es scheint, als ob der Entwickler kurz vor Entlassungen stehen könnte. Der Entwickler hat hinzugefügt, dass er sich "darauf konzentriert, alles zu tun, was wir können, um sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, genauso wie wir uns um diejenigen kümmern, die bei uns bleiben werden, während wir einen stärkeren Splash Damage für die Zukunft aufbauen."

Transformers: Reactivate wurde bereits bei den Game Awards im Jahr 2022 angekündigt und seitdem haben wir so gut wie nichts mehr über das Spiel gehört. Leider wird es anscheinend so bleiben, es sei denn, die Entwickler beginnen, Einblicke in das Projekt zu geben, jetzt, da es abgeschaltet wurde.