Transformers: Reactivate wird nicht bei den Game Awards zu sehen sein

Während die meisten von uns Transformers-Fans wahrscheinlich hohe Erwartungen an High Moon Studios haben, eine Fortsetzung von Transformers: Fall of Cybertron zu machen, jetzt, da sie ein Teil von Microsoft sind, gibt es tatsächlich ein Transformers-Spiel in der Entwicklung, das ziemlich interessant aussieht.

Die Rede ist von dem etwas vergessenen Transformers: Reactivate, das während der letztjährigen The Game Awards angekündigt wurde, aber seitdem völlig still geworden ist. Es wird von Splash Damage (Brink, Gears Tactics) entwickelt und bietet ein Online-Action-Konzept für 1-4 Spieler, und die ursprünglichen Pläne waren, dass wir dieses Jahr eine Beta bekommen würden.

Das ist offensichtlich nicht passiert, aber einige erwarteten, dass es stattdessen während der diesjährigen The Game Awards (die am Freitag beginnen) mit einem neuen Trailer und einigen neuen Informationen gezeigt wird. Aber... Das wird leider nicht passieren. Dies wurde in einem offiziellen X-Post bestätigt, in dem es heißt, dass Splash Damage "in diesem Jahr keine neuen Inhalte enthüllen wird", was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass die Entwickler die Spiel-Engine auf die Unreal Engine 5 umgestellt haben. Dies erfordert viel Arbeit, ermöglicht es aber auch, spektakulärere Grafiken und mehr anzubieten.

Stattdessen wird uns gesagt, dass sie Transformers: Reactivate zu einem nicht genannten Zeitpunkt im Jahr 2024 zeigen werden. Und da haben wir es, es ist ein Lebenszeichen, das zumindest zeigt, dass das Spiel immer noch auf dem richtigen Weg ist und nicht abgesagt wurde.