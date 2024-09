Transformers One zeigt sich in einem letzten Trailer vor der Premiere

HQ

Die Spielsachen, ohne die in den 80er Jahren kein Kind leben konnte, sind wieder da. Mit anderen Worten, es ist an der Zeit, mit den Charakteren, die wir als Kind geliebt haben, nach Cybertron zurückzukehren, wenn Transformers One am Freitag in die Kinos kommt.

Die Geschichte scheint dieses Mal ein wenig anders zu sein, als wir es gewohnt sind, denn sie spielt lange vor dem Konflikt zwischen Megatron und Optimus Prime. Stattdessen wird Transformers One die Ursache für das Aufflammen des Krieges untersuchen und was einen Keil zwischen die beiden ehemaligen Freunde getrieben hat.

Schaut euch den neuen Trailer unten an.

Planen Sie, Transformers One zu schauen?