Transformers One zeigt den Beginn des Autobot-Decepticon-Krieges

Wir sind heutzutage so daran gewöhnt, Live-Transformers Action-Filme zu sehen, dass man leicht vergisst, dass das ikonische Franchise als großartiges Animationsprojekt begann, etwas, zu dem wir im September endlich mit Transformers One zurückkehren werden.

Dies wird der erste vollständig CG-animierte Transformers Film sein und er wird die Geschichte erzählen, wie Optimus Prime und Megatron von Freunden zu Feinden wurden und wie der Autobot-Decepticon-Krieg begann. Es wird auch untersucht, wie dieTransformers Kerncharaktere die Fähigkeit zur Verwandlung entdeckt haben, und all diese Themen mit Hilfe einer All-Star-Besetzung angehen.

In dem Film werden Chris Hemsworth als Optimus Prime, Brian Tyree Henry als Megatron, Scarlett Johansson als Elita, Keegan-Michael Key als Bumblebee, Steve Buscemi als Starscream, Jon Hamm als Sentinel Prime und Laurence Fishburne als Alpha Trion zu sehen sein.

Transformers One wird am 20. September in die Kinos kommen und ihr könnt euch den neuesten Trailer unten ansehen.