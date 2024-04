Transformers One zeigt den Aufstieg von Megatron in diesem September

In diesem September wird das Debüt eines ganz anderen Transformers Abenteuers stattfinden als die, an die wir uns von Michael Bay gewöhnt haben, und sogar die neueren Versionen, die sich stärker an der Marke Hasbro orientieren. Tatsächlich ähnelt dieser kommende Streifen eher den Zeichentrickserien aus den 80er Jahren, da er uns zurück zu Cybertron führt, um zu sehen, wie die Transformers ihre Kräfte erlangten und sogar, wie Megatron zu dem Bösewicht wurde, der er heute ist.

Dieser Film mit dem Namen Transformers One kommt am 20. September 2024 in die Kinos und bietet eine All-Star-Besetzung, darunter Chris Hemsworth als Optimus Prime, Brian Tyree Henry als Megatron, Keegan-Michael Key als Bumblebee, Jon Hamm als Sentinel Prime, Scarlett Johansson als Elita, Laurence Fishburne als Alpha Trion, und sogar Steve Buscemi auch.

Der Film wurde von Josh Cooley inszeniert, und Sie können einen ersten Blick auf den Film im Trailer unten werfen.