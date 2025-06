Transformers One Trilogie abgesetzt

HQ

Es wird keine Filme mehr im Transformers One -Universum geben. Dies kündigte der Regisseur des Films während einer Veranstaltung an, bei der er erklärte, dass Paramount trotz langjähriger Pläne, eine Trilogie zu machen - einschließlich einer bereits abgeschlossenen Geschichte für Prime und Megatron - nun gesagt hat, dass es nicht an einer Fortsetzung interessiert ist.

Der Grund ist ganz einfach: Transformers One war kein großer Erfolg im Kino und Hasbro, das bekanntlich die Rechte an Transformers besitzt, hat sich entschieden, sich von jeglichen Fortsetzungen zu distanzieren. Das bedeutet, dass Paramount die Filme selbst finanzieren muss, was sie nicht sehr zu mögen scheinen.

Josh Cooley, der Regisseur des Films, hatte den Fans Folgendes über die Situation zu sagen:

"Ich wünschte, ich hätte etwas zu verkünden, aber das tue ich nicht. Was mir gesagt wurde, ist, dass Paramount Animation nicht daran interessiert ist, eine Fortsetzung zu machen."

Folglich ist es unwahrscheinlich, dass wir in naher Zukunft mehr vom Transformers One -Universum auf den Kinoleinwänden sehen werden. Traurige Zeiten für diejenigen, die den Film mochten, schlicht und einfach.