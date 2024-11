Transformers One ist jetzt auf Paramount+ verfügbar

HQ

Wenn Sie aus irgendeinem Grund die neuesten Eskapaden von Robotern aus den 80er Jahren verpasst haben oder nicht die Zeit hatten, sie auf der großen Leinwand zu sehen, haben Sie ab heute die Möglichkeit, es sich auf Ihrer Couch gemütlich zu machen und sich Transformers One auf Paramount+ anzusehen. Der Film, der der erste vollständig computeranimierte Teil der Transformers-Franchise ist, erhielt von Kritikern und Fans gleichermaßen positive Kritiken, wobei er für seinen Humor und seine rasanten Actionszenen gelobt wurde.

Leider lief Transformers One an den Kinokassen nicht so gut wie erwartet und spielte nur 1,3 Milliarden SEK ein, was die angegebenen Produktionskosten nicht deckt. Ob wir weitere Kapitel sehen werden, die auf diesem Film basieren, bleibt abzuwarten.

Haben Sie Transformers One gesehen? Was denkst du über den Film?