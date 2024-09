Transformers One debütiert mit stabilem Eröffnungswochenende

HQ

Am vergangenen Wochenende war das Eröffnungswochenende für den Animationsfilm Transformers One. Mit einer All-Star-Besetzung, darunter Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Brian Tyree Henry und mehr, bestand die Hoffnung, dass der Film im Jahr 2024 vom Trend erfolgreicher Animationsfilme profitieren würde, wobei Inside Out 2, Despicable Me 4 und Kung Fu Panda 4 drei der sechs größten Filme des Jahres bisher sind. Das wird anscheinend nicht der Fall sein.

Denn in einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse hat Transformers One ein recht stabiles Eröffnungswochenende hinter sich und nur rund 39 Millionen Dollar eingespielt. Das Überraschende daran ist, dass dies eigentlich nicht ausreicht, um Beetlejuice Beetlejuice zu überwinden, der weiterhin solide Zahlen verzeichnet und auf dem besten Weg ist, mit 330 Millionen US-Dollar einer der 10 größten Filme des Jahres 2024 zu werden, was bedeutet, dass er nur etwa 11 Millionen US-Dollar hinter dem 10. Platz liegt Alien: Romulus.

Ob Transformers One die Beine hinter sich hat, um noch mehr Erfolg zu haben, bleibt abzuwarten, aber im Allgemeinen neigen Filme dazu, nach ihrem Premierenwochenende zu verblassen.

Danke, Box Office Mojo.