Transformers One: Beginnt hier eine neue Trilogie?

"Nachdem er einige ernsthafte Kritikerlob erhalten hatTransformers One, deutet Regisseur Josh Cooley bereits die Möglichkeit einer Trilogie an. Als Prequel zur gesamten Transformers-Saga taucht der Film in die frühe Freundschaft zwischen Optimus Prime (gesprochen von Chris Hemsworth) und Megatron (Brian Tyree Henry) ein und zeigt die Ereignisse, die zu ihrer legendären Rivalität führten. Es enthüllt sogar, wie ein Haufen übersehener Bots zu den ikonischen gestaltwandelnden Kriegern wurde, die wir kennen.

In einem Interview mit TheWrap teilte Cooley mit, dass er hofft, diese Geschichte zu einer ausgewachsenen Trilogie auszubauen. Nachdem er sich jahrelang auf Autobots und Decepticons konzentriert hatte, die auf der Erde gegeneinander kämpften, wollte Cooley herausfinden, was diese kriegerischen Roboter überhaupt hierher gebracht hat. Er hat Pläne, den Krieg zu zeigen, der Cybertron auseinandergerissen hat, und alles, was Optimus Prime durchgemacht hat, bevor er den Kampf auf die Erde gebracht hat.

Im Gespräch mit TheWrap sagte Cooley:

Es gibt definitiv noch mehr Geschichte zu erzählen. Wir sind daran gewöhnt, dass die Geschichte beginnt, wenn der Planet stirbt und sie zur Erde aufbrechen, also gibt es einen ganzen Krieg, der stattfindet, sobald sie auseinanderbrechen und den Planeten verlassen. Es gibt also noch viel mehr Geschichte zu erzählen und es könnte wirklich Spaß machen.

