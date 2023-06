Transformers: Earthspark - Expedition, um diesen Oktober ein Hummel-Abenteuer anzubieten

Outright Games hat eine Reihe verschiedener Spiele, die auf beliebten Kinder-IPs basieren und später in diesem Jahr und in Zukunft herauskommen, darunter Paw Patrol World und Jumanji: Wild Adventures. Aber jetzt fügt der Publisher dieser Sammlung ein brandneues Transformers-Spiel hinzu, das vom Entwickler Tessera Studios stammt, dem Team, das letztes Jahr Star Trek Prodigy: Supernova für Outright geliefert hat.

Bekannt als Transformers: Earthspark - Expedition, ist dies ein Einzelspieler-3D-Action-Adventure-Spiel, das auf der Transformers: Earthspark-Serie auf Paramount+ basiert. Im Spiel wird Bumblebee als Protagonist angetippt und der ikonische Autobot reist an drei neue Orte aus der ganzen Welt, um den bösen Mandroid davon abzuhalten, uralte Technologie zu nutzen, um an Macht zu gewinnen und alle möglichen gefährlichen Waffen zu erschaffen, und das alles mit Hilfe von Fan-Lieblingsverbündeten wie Optimus Prime, Grimlock, Skywarp, Nova Storm, und Skullcruncher.

Die drei Biome des Spiels werden jeweils ihre eigene Flora und Gefahren sowie verstreute Sammlerstücke aufweisen, die eine Hommage an die Transformers-Serie darstellen. Was das Gameplay betrifft, so wird Bumblebee in der Lage sein, eine Reihe von Combos und Moves zu verwenden, um Feinde zu besiegen, sowie in der Lage sein, verbessert und angepasst zu werden, wenn du zwischen den Expeditionen zum Basisort zurückkehrst.

Da es sich um einen Titel handelt, der für ein jüngeres Publikum entwickelt wurde, verfügt das Spiel sogar über eine breite Barrierefreiheitssuite, einschließlich Richtungswarnungen, assistiertem Fahren, automatischer Kamera und mehr.

Transformers: Earthspark - Expedition erscheint am 20. Oktober 2023 und erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch. Seht euch unten den Ankündigungstrailer für das Spiel an.