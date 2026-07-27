Tranquillity ist nur vorübergehend in der zweiten Staffel von Dark Matter

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Apple TV hatte am Wochenende eine ziemlich reiche Auswahl an Projekten und Angeboten, die wir mit seinen Fans teilen wollten, als wir mit dem ersten Teaser-Trailer für Neuromancer, der Bestätigung, dass Silo zu Ende ist, und auch dem Trailer für den Actionfilm Matchbox The Movie begrüßt wurden. Aufbauend auf den ersten beiden Enthüllungen gab es noch eine weitere Sci-Fi-Ankündigung zu teilen.

Der Trailer zur zweiten Staffel von Dark Matter wurde ebenfalls am Wochenende veröffentlicht und gab den Fans einen Vorgeschmack und Einblick in die nächste Episodenreihe der Sci-Fi-Thriller-Serie von Apple TV. Diese Staffel knüpft die Ereignisse der ersten Staffel an und sieht, wie die Familie Dessen sich in einer scheinbar friedlichen und sicheren Welt niederlässt, nur damit diese Ruhe erneut zerstört wird, als erneut Gefahr auftaucht.

Wir erhalten eine kurze Zusammenfassung mit Folgendem: "Die zweite Staffel setzt mit den Dessens an, während sie sich in einem ruhigen Leben in einer Welt niederlassen, die endlich sicher erscheint, bis das Unvorstellbare sie erneut zur Flucht zwingt."

Mit der Rückkehr von Joel Edgerton und Jennifer Connelly in ihren Hauptrollen wird diese zweite Staffel bereits am 28. August auf Apple TV erscheinen, und unten können Sie den Trailer sehen.