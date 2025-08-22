Tramell Tillman schließt sich der Besetzung von Spider-Man: Brand New Day an

HQ

Tramell Tillman, bekannt für seine gefeierte Darstellung in Severance auf Apple TV+, ist offiziell der Besetzung der kommenden Marvel Studios-Serie Spider-Man: Brand New Day beigetreten. Der Film unter der Regie von Destin Daniel Cretton soll am 31. Juli 2026 Premiere feiern und ist der vierte MCU-Auftritt von Tom Hollands Peter Parker. Neben Holland kehren auch die bekannten Gesichter Zendaya, Jacob Batalon und Mark Ruffalo zurück, während Jon Bernthal und Michael Mando als Punisher bzw. Scorpion einspringen. Tillmans Besetzung fügt einem bereits übereinander gestapelten Ensemble eine weitere faszinierende Ebene hinzu.

Marvel schweigt sich darüber aus, wen Tillman spielen wird, aber Gerüchte deuten darauf hin, dass seine Figur ein großer Bösewicht sein könnte. Fans haben über alles spekuliert, von Norman Osborn über Robbie Robertson bis hin zu Tombstone oder sogar einer völlig neuen Kreation innerhalb des MCU. Angesichts von Tillmans Durchbruch in Severance und seiner Rolle in Mission: Impossible - The Final Reckoning trägt das Mysterium um seine Figur nur zur wachsenden Vorfreude auf den Film bei.

Da Marvel sich nicht in die Karten schauen lässt, bleibt die Rolle von Tramell Tillman vorerst eine der größten unbeantworteten Fragen von Spider-Man: Brand New Day.