Trainwreck für 31 Tage von Valorant wegen angeblicher Rangmanipulation gesperrt

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Der Streamer Trainwreck wurde von Riot Games überraschend 31 Tage gesperrt, weil er angeblich seinen Rang auf Valorant manipuliert hat. Die Behauptung besagt, dass Trainwreck geboostet wurde, weil es eine Reihe von Spielen mit deutlich höher eingestuften Personen gespielt hat, alles während eines Livestream-Events mit Sinatraa, ProdCM, Dapr und Hamyontwitch.

In Bezug auf dieses Verbot äußerte Trainwreck große Unzufriedenheit und bemerkte, dass er von Riot bestraft werde, weil er "schlecht im Spiel ist und live im Stream spielt".

Diese ganze Situation kommt auch daher, dass die bekannte Riot-Anti-Cheat-Figur GamerDoc in einem Discord-Thread, wie von xQc festgehalten, erklärt hat, dass "Trainwrecks in jedem Spiel getragen wurde" und dass "der Bann auch nicht rückgängig gemacht wird", weil dies angeblich gegen die Nutzungsbedingungen verstößt, was "einen klaren Fall davon betrifft, dass er von Spielern über seinem Können getragen wird".

GamerDoc hat in einer Nachricht weiter klargestellt, in der er erklärt: "Das war nicht einfach ein 5-Stack mit Freunden auf ihren eigenen Konten." Er merkt weiter an, dass "Ein Unsterblicher Spieler (mit vorherigen Boosting-Banns auf seinem Hauptspieler) wechselte zwischen MEHREREN niedrigrangigen Smurfs/geteilten Accounts, die er nicht besaß. Diese Gruppe erreichte ~80 % Gewinnrate über ~50 Spiele.

"Dies verstößt direkt gegen den Nutzungsbedingungen Abschnitt 15a (a): "Auf dem Konto einer anderen Person zu spielen oder anderweitig Aktivitäten auszuüben, die darauf abzielen, den Status oder Rang eines Kontos zu "erhöhen".

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