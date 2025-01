Trainer von Real Madrid gibt Medienkritik die Schuld: "Ich bin nicht der Beste, aber auch nicht der Dümmste"

HQ

Carlo Ancelotti, Trainer von Real Madrid, sprach in der Pressekonferenz vor dem morgigen Spiel, dem Achtelfinalspiel des spanischen Pokals gegen Celta de Vigo, über die schmerzhafte Niederlage im Supercup. Es wird das erste von drei Heimspielen sein, um das Vertrauen der Fans im Bernabéu zurückzugewinnen: Ancelotti und einige Spieler wie Lucas Vázquez, Vinícius und Tchouameni waren von der Niederlage am meisten kritisiert.

Und in einem ernsteren Ton als üblich wich Ancelotti einigen Fragen aus, die sich vor allem auf die Frage bezogen, ob der Verein auf dem Wintertransfermarkt neue Spieler verpflichten wird, was der Verein anscheinend dementierte. Und als die Presse darauf bestand, sagte er: "Das ist eine Pressekonferenz, keine Debatte", sprach aber kurz über all die Kritik, die er rund um seine Rolle als Trainer hört.

"Ich folge der Welle der Kritik nicht, denn an einem Tag bist du der Beste der Welt und am nächsten bist du der Dümmste. Wenn du der Welle folgst, weißt du nicht, wer du bist. Ich habe die Balance, dieser Welle nicht zu folgen. Ich bin nicht der Beste, aber ich glaube auch nicht, dass ich der Dümmste bin."

Nach einer Saison (2023-24), in der Real Madrid nur zwei Spiele verlor (beide gegen Atlético de Madrid), war diese Saison viel ungleichmäßiger, und die meisten Fans fordern in den sozialen Medien sehr lautstark die Entlassung von Ancelotti. Gerüchten zufolge wird er den Rest der Saison bleiben, seinen Vertrag aber erst 2026 auslaufen lassen und 2025/26 durch Xabi Alonso von Bayer Leverkusen ersetzt werden.