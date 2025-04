Trainer, der in große NBA-Schlägerei verwickelt ist, ist stolz auf seine Spieler: "Das sind in unserer Umkleidekabine nicht verhandelbar"

HQ

Ein NBA-Spiel zwischen den Minnesota Timberwolves und den Detroit Pistons endete am Sonntag zu Beginn des zweiten Viertels in einer großen Schlägerei, bei der sieben Personen, fünf Spieler und zwei Trainer des Feldes verwiesen wurden. Es begann mit einer verbalen Konfrontation zwischen Isaiah Stewart, Center von Detroit, Ron Holland, Stürmer von Detroit, gegen die Minnesota-Spieler Dante DiVincenzo (Guard) und Naz Reid (Forward). Es eskalierte schnell zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich andere Spieler und Trainer anschlossen, als sie auf die Tribünen eindrangen und einige Zuschauer zwangen, von ihren Sitzen zu fliehen.

Die Schiedsrichter verwiesen auch Detroits Cheftrainer J.B. Bickerstaff und Minnesotas Assistenztrainer Pablo Prigioni des Feldes. Bickerstaff verteidigte das Verhalten seiner Spieler und schien sogar stolz auf sie zu sein: "Natürlich sind die Dinge zu weit gegangen, aber was man sieht, sind Jungs, die aufeinander aufpassen, Jungs, die versuchen, sich gegenseitig zu schützen, Jungs, die versuchen, sich gegenseitig den Rücken freizuhalten... Das sind in unserer Umkleidekabine nicht verhandelbar."

Bickerstaff beschuldigte Prigioni auch, den Vorfall ausgelöst zu haben: "Ich werde nicht zulassen, dass die Leute angriffslustige Dinge über meine Jungs sagen. Und so einfach ist das. Also sagte er, was er sagte. Er weiß, was er gesagt hat."

Das Spiel endete mit einem 123:104-Sieg für die Minnesota Timberwolves, die in der West Conference (43:32) auf dem siebten Platz liegen, während die Detroit Pistons in der East Conference (42:33) Fünfter sind. Die NBA-Play-offs beginnen am 19. April: Die sechs besten Teams jeder Conference qualifizieren sich, während die Teams auf dem siebten und achten Platz die Play-ons spielen.