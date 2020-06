Trails of Cold Steel IV hat einen Termin in Deutschland

Nihon Falcom und NIS America wollen die japanischen Mauern durchbrechen und mehr westliche Spieler von ihren Titeln überzeugen. Am kommenden Dienstag, dem 30. Juni, wird in Europa die Nintendo-Switch-Version von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III veröffentlicht, mit der Nachzügler in den Genuss des Titels kommen. Gestern haben wir zudem erfahren, dass das nächste Game in der Reihe bereits einen konkreten Termin für Europa bekommen hat. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV wird am 27. Oktober in Deutschland und dem Rest Europas erhältlich sein. Zunächst erscheint lediglich die PS4-Umsetzung, während 2021 Versionen für Steam und Nintendo Switch geplant sind.

