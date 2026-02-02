Trails in the Sky 2nd Chapter gezeigt in einem gameplay-orientierten Trailer

HQ

Wie viele von euch wissen, wurde das Remake Trails in the Sky 1st Chapter letzten Sommer mit begeisterten Kritiken und zufriedenen Fans veröffentlicht, und es scheint, dass Entwickler Nihon Falcom und Publisher GungHo Online Entertainment ebenfalls zufrieden waren, da sie im Herbst die Fortsetzung Trails in the Sky 2nd Chapter ankündigten.

Wie bereits berichtet, setzt die Geschichte ihren Vorgänger fort und setzt im Anschluss an die Unruhen an, die das Königreich Liberl erschütterten, wo Estelle nach Joshua sucht, nachdem er inmitten einer wachsenden Verschwörung, die von den Ouroboros-Vollstreckern geschmiedet und angetrieben wurde, verschwunden ist. Obwohl noch einige Zeit bis zur Premiere (Herbst 2026) bleibt, werden neue Trailer in gutem Tempo veröffentlicht, und nun ist es Zeit für einen weiteren.

Diesmal ist es ein Video namens Gameplay Trailer, und wie der Name schon sagt, ist es voll von genau dem, was uns Spielern normalerweise am meisten interessiert – nämlich dem Gameplay. Schau dir unten den Trailer zu Trails in the Sky 2nd Chapter an.