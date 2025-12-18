Trails in the Sky 2nd Chapter bestätigt, Ankunft im Herbst 2026

Für diejenigen, die Trails in the Sky 1st Chapter im Sommer genossen haben, hatten wir schon einen klaren Hinweis darauf, dass das Abenteuer bevorsteht, aber erst heute wurde es offiziell für alle sichtbar. Trails in the Sky 2nd Chapter, wurde die Fortsetzung der Remake-Reihe der Trails-Reihe der Welt vorgestellt und wird im Herbst 2026 für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Die Geschichte setzt die Handlung fort, die im vorherigen Teil begonnen wurde, und setzt nach den Unruhen an, die das Königreich Liberl erschütterten, wobei Estelle nach Joshua sucht, nachdem dieser im Zuge einer wachsenden kontinentalen Verschwörung, die von den Ouroboros-Vollstreckern ausgelöst wurde, verschwunden ist.

Trails in the Sky 2nd Chapter wird erneut englische und japanische Synchronisation enthalten und mit Text und Untertiteln in einer Vielzahl von Sprachen lokalisiert, die es bisher nie in die Serie geschafft haben, darunter Deutsch, Italienisch, Französisch und Spanisch. Alle verfügbaren Informationen zu Trails in the Sky 2nd Chapter können Sie auf ihrer offiziellen Website nachsehen, wo sie versprechen, in den kommenden Monaten Details zu aktualisieren, und natürlich empfehlen wir Ihnen, sich unten den neuen Trailer und einige Screenshots des kommenden JRPG-Titels anzusehen.