Trailer zur neuen Horror-Komödie von A24 veröffentlicht Y2K

A24 haben einen Trailer zu ihrer kommenden Horror-Komödie Y2K veröffentlicht, in dem der bekannte Y2K -Käfer wahr wurde und eine Armee bösartiger, mordender Roboter auf die Menschheit losließ.

Es ist eine extrem alberne, an Dummheit grenzende Prämisse, aber die Einfachheit hat etwas ganz Geniales. Es gibt definitiv etwas, das sich ziemlich einfallsreich und lustig anfühlt, wenn man zeitgenaue Technologie wie tödliche Todesfallen neu interpretiert. Und, wie Sie im Trailer sehen werden, indem Sie sich auf die von Natur aus alberne Natur der besagten 90er-Jahre-Technologie wie RC Autos und Tamagochi stützen,... Funktioniert irgendwie (zumindest für mich).

HQ

Mit Jaeden Martell (It, Knives Out ) gegenüber Rachel Zegler (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes ) wird der Film von Jonah Hill produziert, so dass es kein Wunder ist, dass der Ton seines Humors an Filme wie den kultigen Superbad erinnert. Der Film wurde von Kyle Mooney von SNL berühmt gemacht und ist ein Fenster zurück in eine ikonische Zeitspanne, die apokalyptisch geworden ist - was gibt es da nicht zu lieben?

Es ist noch nicht bestätigt, wann der Film in Europa in den Verleih kommen wird, aber er wird am 6. Dezember in die amerikanischen Kinos kommen, also würde ich auf Anfang/Mitte 2025 schätzen. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Gamereactor, wenn wir Ihnen das Neueste bringen.