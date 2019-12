Trailer zum Start von Darksiders Genesis auf PC und Google Stadia

Strife und Krieg sind die beiden Protagonisten von Darksiders Genesis, dem neuesten Spiel der ikonischen Action-Rollenspielserie. Gestern ist der Titel auf PC und Google Stadia gestartet, ab heute ist der Vorverkauf auf Konsolen (Xbox One, PS4 und Nintendo Switch) möglich - diese Editionen werden am 14. Februar erscheinen. Der neue Launch-Trailer zeigt uns eine Menge Gameplay mit den beiden apokalyptischen Reitern. Fans des Franchise dürfen sich auf eine neue Perspektive und kleinere Scharmützel freuen, ansonsten bleibt das bekannte Puzzle-Gameplay erhalten und funktioniert neuerdings auch im Koop (auf dem PC sogar im Splitscreen). Wenn ihr mehr Eindrücke aus dem Spiel wünscht, solltet ihr in unsere Kritik schauen, von den verschiedenen Umgebungen von Darksiders Genesis gibt es im chaotischen Trailer mehr zu sehen:

