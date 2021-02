Trailer zum Mortal-Kombat-Spielfilm geht unter die Haut

You're watching Werben

Warner Bros. hat der Realverfilmung des blutigen Kampfspiels Mortal Kombat am Abend einen ersten Trailer zur Verfügung gestellt und das kam bei den alten Hasen unserer Redaktion sehr gut an. Der Filmregisseur Simon McQuoids setzt auf jede Menge Gewalt, sowie auf CG-Effekte, aber das Ergebnis wirklich überraschend solide. Ihr bekommt im Video einen groben Überblick über die Geschichte, erfahrt vom tödlichen Kampfturnier und lernt die beteiligten Akteure kennen. Der neue Film zu Mortal Kombat wird in einigen Teilen der Welt am 16. April ausgestrahlt, unter anderem beim Streaming-Anbieter HBO Max.