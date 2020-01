Trailer zum Konsolen-Release von Pillars of Eternity 2: Deadfire

Einige Spieler werden auf die Konsolenausgabe des zweiten Teils von Pillars of Eternity gewartet haben. Das erste Spiel gehörte zu einem der besten CRPGs der vergangenen Jahre und es wurde auch auf den Konsolen für seine gut adaptierte Steuerung gelobt. Pillars of Eternity 2: Deadfire erhält hoffentlich ähnliches Lob, sobald es in wenigen Wochen auf PS4 und Xbox One startet. Um den neuen Spielern die bestmögliche Erfahrung zu bieten, ließ Versus Evil den Konsolenversionen alle bisher veröffentlichten Add-Ons beifügen. Der Titel erscheint am 28. Januar auf Playstation 4 und Xbox One, im Laufe des Jahres wird zudem eine Nintendo-Switch-Version erhältlich sein. In einem neuen Video könnt ihr euch vom Spiel selbst einen Überblick einholen:

You watching Werben