Trailer zu Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss erinnert an bevorstehenden Kinostart

Minions: The Rise of Gru (bei uns heißt der Titel "Auf der Suche nach dem Mini-Boss") ist einer der Filme, die am härtesten von der Pandemie betroffen sind. Die Komödie sollte 2020 ausgestrahlt werden, doch wir warten nach wie vor auf das Comeback der gelben Racker, die im Original von Steve Carell vertont werden. Im Juli sollen die Minions zurückkehren und ein neuer Trailer will sicherstellen, dass sich die Leute daran erinnern. Der junge Gru möchte der bösen Organisation Vicious 6 in diesem Film beitreten, doch die Fieslinge wollen ihn nicht aufnehmen. An diesem Punkt beginnt unsere Geschichte.