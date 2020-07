Trailer zu Die Sims 4: Schick mit Strick-Accessoires ist so gemütlich, wie er sich anhört

EA hat längst begriffen, dass Spieler von Die Sims 4 ein besonderes Völkchen sind. In der neuesten Erweiterung der Simulation, "Schick mit Strick-Accessoires", dürfen die Fans gemütlich Anziehsachen stricken. Je geschickter euer Sims beim Umgang mit der Wolle ist, desto kompliziertere Muster lassen sich freischalten. Die Community wird einen großen Einfluss darauf haben, wie sehr ihr das DLC-Paket am Ende genießen könnt, denn eure liebsten Designs dürft ihr in einem Online-Marktplatz an andere Spieler verkaufen (wir hoffen, dass es sich hierbei um In-Game-Währung handelt). Ansonsten dreht sich Die Sims 4: Schick mit Strick-Accessoires vor allem um das Thema Mode und Frisuren. In einem Trailer sehen wir die ersten richtigen Gameplay-Clips aus dem Paket, das am 28. Juli veröffentlicht wird. Sehr schön ist die Randbemerkung, dass auch Yarny aus Unravel in dieser Erweiterung thematisiert wird.

