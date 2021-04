Trailer zu Army of the Dead vermengt 300, World War Z und Suicide Squad

You're watching Werben

Zack Snyder war in letzter Zeit nicht nur wegen dem Snyder Cut zu Justice League im Gespräch. Im Februar bestätigte der Regisseur das Ende der Dreharbeiten zu seinem zweiten Zombie-Film Army of the Dead. Knapp 17 Jahre nach Erscheinen des Klassiker-Remakes Dawn of the Dead wird Zack Snyders Genre-Rückkehr schon bald bei Netflix veröffentlicht.

Vor dem Release am 21. Mai ist heute zunächst ein neuer Trailer erschienen, der verspricht, was man vom Army-of-the-Dead-Macher erwartet: coole Bilder, Slow-Motion-Einlagen, flotte Sprüche und ganz viel Action. Wir hoffen auf einen hochunterhaltsamen Popcorn-Film!

Hier geht es zum Trailer: