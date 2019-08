Trailer zeigt Gameplay von Super Monkey Ball: Banana Blitz HD

Sega hat das Remaster Super Monkey Ball: Banana Blitz HD am Donnerstag zum ersten Mal in Aktion gezeigt. Das Spiel ist ein sehr eigener Spaß, scheint aber eine runde Sache zu werden. Ansonsten bestätigte der Publisher noch, dass die Bewegungssteuerung des Originals auf der Wii durch eine analoge Steuerung ersetzt wurde. Super Monkey Ball: Banana Blitz HD läuft laut Sega in 1080p bei 60fps (offenbar auch auf der Switch) und bietet 100 Einzelspielerherausforderungen, zehn Mehrspieler-Minispiele und Online-Bestenlisten. Erscheinen wird der Spaß am 29. Oktober, unterstützte Plattformen sind PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

