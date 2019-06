Behaviour Interactive, das Studio hinter dem erfolgreichen Mehrspieler-Horrorspiel Dead by Daylight, arbeitet seit geraumer Zeit an einem Actionspiel namens Deathgarden: Bloodharvest. Das ist Mehrspieler-Titel, in der zwei Teams einander an den Kragen wollen, um zu überleben. Die Early-Access-Phase ist bereits gestartet, deshalb könnt ihr den Titel ab sofort in dieser frühen Version spielen. Was der Deathgarden für euch bereithalten könnte, das erfahrt ihr im unteren Video.

You watching Werbung