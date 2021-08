Trailer weist auf Mysterium in Metroid Dread hin

HQ

Mercury Steam haben seit der Ankündigung von Metroid Dread im Juni die Füße stillgehalten, doch Ende der Woche ist ein kleiner Teaser-Trailer erschienen, der die Fans aufhorchen lässt. Obwohl das Material über 90 Sekunden lang ist, wird nicht viel preisgegeben. Wir erfahren warum Samus an dieser speziellen Mission teilnimmt und dann verliert die Pilotin beim Anflug auf den Planeten plötzlich das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kommt, wacht sie plötzlich in einem neuen Kostüm auf. Woran das liegt, wird offenbar am kommenden Freitag in einem vollständigen Trailer verraten.

HQ

In einem neuen Entwicklerbericht führen Mercury Steam Neulinge ganz grob in das neue Metroidvania-Spiel ein. Dort findet ihr eine prägnante Charakterisierung der Titelheldin Samus und ihrer einzigartigen Fähigkeiten. Wir bekommen Informationen zur Vergangenheit der genetisch modifizierten Heldin, lernen ihre Ausrüstungsgegenstände kennen und erfahren von der Bedrohung des X-Parasiten.

Die Entwickler beschreiben Samus' spezielle Armkanone und einige der Vorteile, die das Ausrüsten unterschiedlicher Werkzeuge mit sich bringt. In Metroid Dread können wir während der Bewegung jederzeit in alle Richtungen feuern, da wir frei zielen können. Samus kann Feinde mit einem Nahkampf-Konter betäuben und sich in einen runden Ball einkugeln, um durch enge Schachte zu kullern. Darüber hinaus nutzt sie in diesem Spiel eine spezielle Energie namens "Aeion", die zum Ausführen ungewöhnlicher Talente benötigt wird. Die regeneriert sich zwar mit der Zeit, doch man muss dennoch auf seine Reserven achten.