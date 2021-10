Trailer stellt neue Belagerungsmechaniken in Total War: Warhammer III vor

HQ

In der Total-War-Reihe kommandiert man normalerweise riesige Armeen auf weitläufigen Schlachtfeldern, doch in den neueren Ablegern kommt es auch vor, dass man entweder eine Festung erobern muss oder selbst belagert wird. Diese Mechaniken werden auch im kommenden Total War: Warhammer III eine Rolle spielen und wie sich eine Belagerung im jüngsten Strategiespielabeleger abspielt, haben uns Creative Assembly diese Woche in einem eigenen Trailer präsentiert.

Bei der Verteidigung der Mauern spielen die äußeren Türme aufgrund ihrer erhöhten Reichweite eine größere Rolle, doch die Verteidiger haben nicht automatisch verloren, sobald die Feinde die Mauern überwunden haben. Ihnen steht eine neue Währung namens „Versorgung" zur Verfügung, mit der man innerhalb großer Städte Türme, Barrikaden und Fallen errichtet. Es gibt drei wichtige Gebäude, die über die Verteidigung einer Stadt entscheiden: Zweitrangige Versorgungsposten, Schlüsselgebäude und Siegespunkte.

Jedes dieser Gebäude kann eine bestimmte Anzahl an Barrikaden und Türmen hervorbringen, die von euren Versorgungspunkten abgehen. Diese Punkte füllen sich mit der Zeit auf und wenn ihr eine Barrikade an einem Punkt nicht mehr benötigt, könnt ihr sie abreißen, um die investierten Versorgungspunkte zurückzuerhalten. Eure Verteidigung neu aufzubauen, kostet natürlich etwas Zeit, das müsst ihr bedenken. Wird das entsprechende Gebäude vom Feind überrannt, dann verliert ihr sämtliche daran gekoppelte Verteidigungsanlagen.

Ihr müsst während einer Belagerung die strategisch wichtigen Positionen in eurer Stadt beschützen und architektonische Besonderheiten nutzen. Straßen und Brücken sind natürliche Verengungen und höhergelegene Ebenen bieten euren Fernkämpfern die bekannten Höhenvorteile. Städte verfügen gleichzeitig über offene Flächen und Truppen lassen sich in Nebenstraßen positionieren, um Feinden in den Rücken zu fallen.