Trailer inszeniert Vergnügungspark Super Nintendo World

Die japanischen Social-Media-Kanäle von Nintendo haben bereits vorweggenommen, dass wir diese Woche einen genaueren Blick auf die kommenden Themenpark-Pläne zu Super Nintendo World werfen würden, da der Bau der Anlage stete Fortschritte erzielt. In ungefähr einem halben Jahr soll der Vergnügungspark in Japan eröffnen, deshalb hat uns das Unternehmen nun einen ersten offiziellen Trailer präsentiert:

Was im Video zu sehen ist, ist die übertriebene Vision des Vorhabens, unterstützt von animierten Szenen. In Super Nintendo World wird es unter anderem möglich sein, Mario Kart mit echten Rennkarts zu spielen, Feuerbälle zu schmeißen und Münzen im klassischen Mario-Stil über ein Armband zu sammeln, das mit einer App verbunden ist. Ob man mit diesen Münzen am Ende auch etwas anstellen kann, ist nicht sicher, aber man darf hoffen, dass auf dem Weg nach draußen ein kleines Geschenk in Form eines 1UP-Pilzes auf uns wartet.