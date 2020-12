Trailer inszeniert Multiplayer-Action in Medal of Honor: Above and Beyond

You're watching Werben

EA, Respawn und Oculus haben heute Abend einen neuen Trailer zur VR-Spiel Medal of Honor: Above and Beyond gezeigt und in diesem Video zum ersten Mal die angesprochene Multiplayer-Erfahrung inszeniert. Fans scheinen sich in fünf Multiplayer-Modi auf intensive Action in vertrauten Umgebungen sowie auf brandneuen Schlachtfeldern freuen zu dürfen.

Neben Klassikern wie Deathmatch, Team Deathmatch und Domination werden mit Medal of Honor: Above and Beyond die zwei Spielmodi Blast Radius und Mad Bomber eingeführt. Die erste Variante ist eine explosive Version von King of the Hill, während ihr in Mad Bomber gleichzeitig feindlichen Sprengstoff entschärft und eigene Explosionsfallen scharfmacht.

Vor allem diese Spielvariante scheint einiges an Potential zu besitzen, da die Bomben an vielen Orten platziert werden können. Die Spieler müssen die Gefahrenquellen im Kampfgeschehen mittels 3D-Sound orten und sich genau umschauen. Das Spiel erscheint am 11. Dezember gängigen PC-VR-Headsets.