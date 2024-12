Trailer für ein abgelehntes LEGO James Bond Videospiel online durchgesickert

HQ

LEGO-Videospiele haben einige der bekanntesten Film- und TV-Franchises aller Zeiten abgedeckt: Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic World, Der Herr der Ringe und sogar einige sehr seltsame Entscheidungen wie Das A-Team, E.T., Die Goonies oder Knight Rider in LEGO Dimensions. Der vielleicht größte, der die Ziegelbehandlung übersprungen hat, ist der längste von allen: 007 James Bond.

Es gibt jedoch schon lange Gerüchte, dass Traveller's Tales versucht hat, einen LEGO James Bond zu machen. Und diese Woche ist ein durchgesickerter Trailer für einen abgesagten LEGO James Bond auf Reddit aufgetaucht.

Die Filmsequenz ist zwar unvollendet, zeigt aber leicht erkennbare Szenen aus Filmen wie Casino Royale, Goldfinger, Der Mann mit dem goldenen Colt, Dr. No, For Your Eyes Only... darunter LEGO-Versionen von Honey Rider und Blofeld.

Was ist mit diesem Spiel passiert? Laut LEGOGameMuseum, die den Beitrag kommentierten und behaupteten, sie kennen Leute, die an TT Games gearbeitet haben, wurde dieser Trailer als Pitch für die LEGO Group gemacht und war nicht als Erweiterungspack für LEGO Dimensions gedacht, sondern als eigenständiges Spiel, nachdem klar wurde, dass das Toy-to-Life-Experiment nicht funktionierte und kein drittes Jahr Inhalt erhalten würde.

LEGO lehnte dies jedoch anscheinend ab, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum: James Bond ist zu erwachsen für die Spielzeugfirma. Selbst wenn man es abschwächt, sind der ständige Gebrauch von Waffen, Gewalt und sexuelle Unterstellungen fast unmöglich zu verbergen. Ja, LEGO Dimensions hatte Mission: Impossible, aber James Bond ist ein Franchise, bei dem fast die Hälfte der Filme das Wort "Die ", "Kill " oder "Pussy " im Titel haben.

Technisch gesehen scheint es sich also nicht um ein abgesagtes Spiel zu handeln, sondern um einen Pitch für ein Spiel, das nie gemacht wurde. Nachdem LEGO jedoch eine Adaption eines anderen ausgereiften Franchises, LEGO Horizon, genehmigt hat, sag niemals nie...