Trailer datiert alle Spielversionen von Kingdom Hearts: Melody of Memory

Square Enix hat sich darauf geeinigt, wann das neue Kingdom Hearts: Melody of Memory veröffentlicht werden soll. Wir haben den Titel erst kürzlich auf einem Nintendo-Event gesehen, wo das Rhythmusspiel auf den 13. November 2020 datiert wurde. Jetzt haben wir erfahren, dass Melody of Memory nicht nur auf der Switch an ebendiesem Datum erscheinen soll, sondern gleichzeitig auch auf PS4 und Xbox One veröffentlicht wird (was man sich hätte denken können).

Das neue Video präsentiert mehr rhythmisches Gameplay, was uns vor allem an etwas wie Guitar Hero erinnert; nur dass hier mehrere Charaktere von Square Enix und Disney über den Bildschirm hüpfen. Da der Soundtrack der Saga äußerst beliebt ist, dürfte das für die Fans dieser beiden Universen ein wahrer Genuss werden.