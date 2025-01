Trae Young erzielt einen spielentscheidenden Buzzer-Beater aus der anderen Hälfte: 15 Meter (49 Fuß)

HQ

Einen Dreier in der allerletzten Sekunde zu treffen, also von der anderen Seite des Spielfelds zu werfen, ist etwas, das viele Spieler verzweifelt nutzen, um einige letzte Punkte zu erzielen. Und normalerweise funktioniert es nicht, es ist fast unmöglich, aus dieser Entfernung richtig zu zielen... aber Trae Young gelang es gestern Abend für sein Team, die Atlanta Hawks, in einem Spiel gegen die Utah Jazz.

Nachdem Sexton aus Utah mit einem Dreier den Ausgleich geschafft hatte, waren nur noch 2,9 Sekunden zu spielen. Da er keine Zeit hatte, einen Angriff vorzubereiten, schoss Young von jenseits des Halbfelds auf die gegenüberliegende Seite. Das Summen ertönte, als der Ball in der Luft war... Und wie durch ein Wunder landete der Ball im Netz: 124:121 für die Hawks.

Es wurde berechnet, dass der Schuss aus einer Entfernung von 49 Fuß oder etwa 15 Metern abgegeben wurde. Laut Sporting News war es bei der Überprüfung der Basketball-Referenz der fünftlängste spielentscheidende Buzzer-Beater in der Geschichte der NBA, 12 Fuß kürzer als ein Wurf von Devonte Graham im Jahr 2021.